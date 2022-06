BTP Italia, parte collocamento sul MOT: ordini per oltre 1,7 miliardi

(Teleborsa) -, scadenza 28 giugno 2030, offerto da oggi lunedì 20 giugno a mercoledì 22 giugno, prima di essere offerto agli Istituzionali. Sono arrivati sinora quasiper un valore superiore agliCerto il momento non è dei migliori per il collocamento del nuovo titolo di Stato riservato alla clientela retail, ma lo standing dell'Italia sui mercati internazionali è sempre attrattivo ed il nuovo titolo ha caratteristiche che lo rendono particolarmente appetibile. Fra questi la promessa di recuperare l'inflazione, oggi un fattore da non trascurare.Stando alle attese, ilcomprensivo del premio. Il MEF ha indicato un rendimento lordo minimo dell'1,6% pre-collocamento, quello effettivo si saprà alla chiusura del collocamento stesso, in base alla domanda, in più c'è il consueto premio di fedeltà, che raddoppia, arrivando ad offrire complessivamente (primi 4 anni 0,4% successivi quattro anni 0,6%) un rendimento aggiuntivo pari all'1% per chi deterrà il titolo per tutto il peruiodo.L'ultimo collocamento del BTP Italia nel 2020 fece 22 miliardi di euro di ordini: 14 miliardi dalla clientela retail e 8 miliardi dagli istituzionali.