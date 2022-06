Eurozona, rifugiati ucraini aumenteranno forza lavoro fino a 1,3 milioni di unità

(Teleborsa) - L'dovrebbe portare a un graduale aumento delle dimensioni della forza lavoro, secondo uno studio della Banca centrale europea (BCE), che stima un aumento mediano compreso tra lo 0,2% e lo 0,8% a medio termine. Ciò corrisponde a undell'area euro. "Se riescono a trovare lavoro senza un lungo processo di integrazione, i rifugiati ucraini potrebbero aiutare il mercato a rispondere all'attuale forte domanda di lavoro e affrontare il peggioramento della carenza di competenze", viene sottolineato, anche se gli elevati livelli di incertezza che circondano il futuro corso della guerra rendono difficile fare stime.Ciò che si può già affermare è che la guerra in Ucraina ha provocato i, con donne e bambini che rappresentano la stragrande maggioranza dei rifugiati. L'UNHCR stima che un totale di 8,3 milioni di rifugiati potrebbero essere fuggiti dall'Ucraina entro la fine dell'anno e che fino a 25 milioni di persone potrebbero essere sfollate e richiedere aiuti umanitari a causa della guerra.Negli anni precedenti la guerra, i migranti ucraini tendevano a stabilirsi in(53%),(9%),(8%) e Ungheria (8%), con il 24% nell'area euro. Tuttavia, il 75% dello stock complessivo di migranti ucraini vive attualmente nell'area euro, con numeri particolarmente elevati in(30%), Germania (18%) e Spagna (13%).Per quanto riguarda le caratteristiche dei rifugiati, va ricordato che l'Ucraina ha imposto la legge marziale in tutto il paese quando la Russia ha lanciato la sua offensiva il 24 febbraio, impedendo agli uomini di età compresa tra i 18 ei 60 anni di lasciare il paese. Di conseguenza, leTuttavia, lo studio della BCE prevede che le ondate future includeranno anche uomini in età lavorativa una volta revocata la legge marziale, aumentando gradualmente la percentuale di rifugiati in età lavorativa. Questo porterà,, al fatto che. Questa ipotesi è ancorata dal fatto che le donne rappresentano attualmente circa l'80% di tutti i rifugiati intervistati e che l'80% delle rifugiate viaggia con almeno un figlio.