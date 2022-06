Eventi e scadenze: settimana del 20 giugno 2022

Neurosoft

(Teleborsa) -Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetariParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoBCE - Discorso di apertura di Christine Lagarde, in qualità di presidente del Comitato europeo di vigilanza sui rischi sistemici (ESRB) in audizione davanti alla Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo (ECON) a BruxxellesBanca d'Italia . Il divario Nord-Sud: sviluppo economico e intervento pubblico - Presentazione di un rapporto sull'economia del Mezzogiorno, curato dagli economisti della Banca d'Italia. Interventi di apertura di Ignazio Visco, Governatore della Banca d'Italia e Mara Carfagna, Ministro per il Sud e la Coesione territorialeStati Uniti - Borsa di New York chiusa per festività- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Stacco del dividendo relativo all’esercizio 2021, con data di pagamento del saldo il 22 giugno 2022Banca d'Italia - Titoli di debito; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero; Indicatori di solidità finanziariaMediobanca: 8Th Italian CEO Conference - L'ottava edizione dell'Italian CEO Conference, evento annuale organizzato da Mediobanca, riunisce i CEO di oltre 60 aziende quotate italiane con più di 180 investitori italiani e stranieri appartenenti alle principali case di investimento. Aprirà i lavori della prima giornata il CEO di Mediobanca, Alberto Nagel11.00 - Relazione CONSOB 2021e Incontro annuale con il mercato finanziario - Il Presidente della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Prof. Paolo Savona, terrà l'Incontro annuale con il mercato finanziario in occasione della presentazione della Relazione della CONSOB per il 2021Tesoro - Comunicazione BTP Short - BTP€i- Appuntamento: Partecipazione all’evento Mid&Small Virtual organizzato da Virgilio IR- Appuntamento: Comunicato stampa- Assemblea: Unica convocazione - Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; Relazione sulla gestione; Relazione del collegio sindacale e della società di revisione; Approvazione della proposta di destinazione dell’utile d’esercizio 2021; Approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2022 (prima sezione); Deliberazione consultiva sulla Relazione sui compensi corrisposti nel 2021 (sezione seconda); Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio 2022-2024 e determinazione compensi- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio al 28 febbraio 2022BOJ - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetariaBCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a FrancoforteAttività di Governo - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, incontra a Palazzo Chigi il Primo ministro della Repubblica ellenica Kyriakos- Assemblea: BilancioBCE - Bollettino economicoConsiglio Europeo e Euro-Summit - Al Consiglio Europeo e all'Euro-Summit, che si svolge a Bruxelles, partecipa anche il Presidente del Consiglio, Mario DraghiAttività istituzionali - Il Presidente Mattarella sarà all' Auditorium della Conciliazione per la Sessione inaugurale della 2° Conferenza Nazionale della Cooperazione allo sviluppoParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'Europarlamento8.00 - Economia - Gran Bretagna - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di maggio11.00 - Anac - Presentazione Relazione annuale - Il Presidente dell'Anac, Giuseppe Busia presenta, presso l'Aula dei Gruppi Parlamentari - Camera dei Deputati, la Relazione annuale sull'attività svolta dall'Autorità nell'anno 2021Tesoro - Comunicazione BOT- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analistiBanca d'Italia - Indagine sulle imprese industriali e dei serviziTesoro - Asta BTP Short - BTP€i- Assemblea: Bilancio