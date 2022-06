Il comparto del commercio in Italia brillante (+1,95%), seduta effervescente per Basicnet

settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

comparto vendite al dettaglio europeo

FTSE Italia Retail

indice EURO STOXX Retail

bassa capitalizzazione

Basicnet

Unieuro

(Teleborsa) - Exploit del, preannunciato da un andamento tutto in salita delIlha aperto a quota 125.533,7, balzando dell'1,95% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', avanza di 9 punti, dopo un avvio a quota 436.Tra i titoli adel comparto vendite al dettaglio, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,39%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,41%.