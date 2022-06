Maire Tecnimont avvia un programma di acquisto di azioni proprie

Maire

le operazioni di acquisto saranno effettuate per il tramite di Intesa Sanpaolo quale intermediario abilitato incaricato per l’attuazione del Programma, con le modalità e nei limiti operativi previsti dalla delibera assembleare di autorizzazione all’acquisto;

il numero massimo di azioni ordinarie da acquistare è pari a 1.000.000 , corrispondenti allo 0,304% del numero complessivo di azioni ordinarie della Società in circolazione, da destinare a servizio del Secondo Ciclo (2021) del "Piano di azionariato diffuso 2020-2022 per dipendenti del Gruppo Maire Tecnimont" adottato dalla Società;

tenuto conto dell'attuale quotazione del titolo Maire Tecnimont (al termine della giornata di borsa del 16 giugno 2022), il potenziale esborso massimo di acquisto per l'operazione è stimato in circa 2.762.000,00 euro ;

massimo di acquisto per l'operazione è stimato in circa ; gli acquisti delle azioni dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2022.

(Teleborsa) -ha comunicato che, in data 20 giugno 2022, verràa servizio del Secondo Ciclo (2021) del "Piano di azionariato diffuso 2020-2022 per dipendenti del Gruppo Maire Tecnimont" adottato dalla Società.Il Programma, avviato in esecuzione della delibera assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti dell’8 aprile 2022 che ha autorizzato l’acquisto e la disposizione di azioni proprie per una durata di 18 mesi, previa revoca dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea del 15 aprile 2021 per la parte non eseguita, sarà eseguito, avvalendosi del safe harbour previsto ai sensi della MAR, nel rispetto dei seguenti termini e condizioni:Al 17 giugno, la Società detiene numero 175.566 azioni proprie in portafoglio.Intanto, a Milano,amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 2,924 euro.