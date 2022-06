Majorel e Sitel si fondono per creare colosso della customer experience

Majorel

Majorel Group Luxembourg

(Teleborsa) - La società di servizi IT Sitel ha raggiunto undi, società quotata sulla borsa di Amsterdam e specializzata in customer experience e outsourcing dei processi aziendali, in un deal in contanti e azioni che include il pagamento in contanti di 440 milioni di euro agli azionisti Majorel. L'operazione intende creare un, un settore da oltre 300 miliardi di dollari, con ricavi pro-forma di 5,4 miliardi di euro e un EBITDA pro-forma di oltre 1 miliardo di euro. La nuova realtà avrebbe oltre 240.000 dipendenti in più di 55 paesi, con più di 1.000 clienti.I termini della proposta di fusione implicano che glidella Combined Entity. Di conseguenza, la partecipazione nella Combined Entity al closing sarebbe la seguente: la famiglia Mulliez (44,9%); Bertelsmann (17,3%); Saham (17,3%); management Sitel (11,2%); management Majorel (0,4%); flottante (8,8%).Al completamento dell'operazione, la società risultante annuncerà un nuovo nome e una nuova identità del marchio. Avrebbe la sua sede operativa in Lussemburgo e sarebbeSpicca il volo, che si attesta a 28,05, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 30,48 e successiva a quota 34,58. Supporto a 26,38.