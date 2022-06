Milano marcia in positivo assieme ai Mercati del Vecchio Continente

FTSE MIB

