Pesante l'indice del settore costruzioni italiano (-1,08%)

settore costruzioni a Milano

comparto costruzioni europeo

FTSE Italia Construction & Materials

indice EURO STOXX Construction & Materials

media capitalizzazione

Buzzi Unicem

Ariston Holding

Cementir Holding

bassa capitalizzazione

Somec

PLC

(Teleborsa) - Performance negativa per il, che segue la scia ribassista disegnata dalIlha aperto a 33.292,4, in discesa di 356,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'mostra un ribasso più marcato a 438, dopo aver avviato la seduta a 449.Tra i titoli adel comparto costruzioni, si muove verso il basso, con una flessione del 2,78%.Calo deciso per, che segna un -2,24%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,06%.Tra i titoli adell'indice costruzioni, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione del 2,82% sui valori precedenti.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.