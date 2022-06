Planetel, accordo per acquisizione 100% di Net-Admin

Planetel

(Teleborsa) -capofila dell’omonimo gruppo che opera nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale, ha sottoscritto in data odierna un contratto finalizzato all’acquisizione dell’intero capitale sociale di Net-Admin, società operante nel settore del Cloud, per un corrispettivocomplessivo pari a 1,5 milioni di euro, salvi aggiustamenti come da Contratto con i soci Francesco Maria Capuano, Stefano Quadrio e Alessandro Taccone.Ilè previsto entro la fine del mese di Giugno 2022.Net-Admin, società con sede a Monza, operante dal 2014 nel campo dell’Information Technology e dei servizi cloud su tutto il territorio italiano, fornisce ai propri clienti pubblici e privati, consulenza, prodotti e servizi ad alto valore aggiunto. Grazie alle competenze acquisite in numerosi anni di esperienza nel settore, Net-Admin ha maturato una notevole esperienza nel mondo dei sistemi/infrastrutture on-premises, cloud e networking che le hanno permesso di sviluppare i propri data center con cui eroga servizi cloud.L’Operazione - si legge in una nota - è funzionale all’acquisizione di ulteriori competenze e mercati nell’area dei servizi cloud, nonché all’integrazione dell’infrastruttura virtuale proprietaria di Net-Admin - installata su due datacenter - con le infrastrutture di Planetel, ottimizzandone, così, i costi generali.