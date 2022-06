Prevalgono le vendite per l'indice del settore chimico (-1,35%), seduta depressa per SOL

comparto chimico italiano

(Teleborsa) - Movimento in ribasso per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dalIlha terminato la seduta a 20.555,2, in discesa di 281,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è mosso all'insegna della cautela a 1.284, dopo aver avviato la seduta a 1.285.Tra le azioni del, ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,75% sui valori precedenti.