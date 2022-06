Segno meno per il comparto alimentare a Piazza Affari (-1,35%), rosso per B.F

indice del settore alimentare italiano

settore Alimentare europeo

FTSE Italia Food & Beverage

indice EURO STOXX Food & Beverage

listino principale

Campari

listino milanese

B.F

small-cap

Orsero

Valsoia

(Teleborsa) - Calo per l'che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione delIlscivola a quota 109.655,8 di 1.495,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per l'che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 485, dopo che in principio era 487.Nel, performance infelice per, che presenta una variazione percentuale negativa dell'1,46% rispetto alla seduta precedente.Tra le medie imprese quotate sul, composto ribasso per, in flessione dell'1,58% sui valori precedenti.Tra ledi Milano, discesa moderata per, che propone una variazione percentuale negativa dell'1,50% rispetto alla seduta precedente.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,41%.