Sos siccità, vertice per fronteggiare l'emergenza

(Teleborsa) - C'è chi parla chiaramente dima anche chi coglie l'occasione per portare sotto i riflettori il tema quello della. Quel che è certo è che servono provvedimenti per affrontare una situazione che rischia di farsi"La sLo ha dichiarato il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli. "Oggi - ha aggiunto - ci sarà un importante incontro tra i capi di gabinetto di tutti i Ministeri coinvolti:. Poi - ha concluso -- Proseguire con l'irrigazione, nonostante la situazione sia da "semaforo rosso". E' l'indicazione arrivata dall'osservatorio sul Po che si è riunito per affrontare il problema della siccità. La proposta arrivata è quella di un provvedimento transitorio per equilibrare l'uso dell'acqua rimasta: diminuire i prelievi del 20% per continuare comunque l'irrigazione, ma garantire l'afflusso di acqua anche al Delta.- "". Lo annuncia presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "Lo stato di Calamità servirà ad adottare immediatamente le prime misure e a invitare i sindaci alle prime norme di contenimento. Ovviamente dobbiamo prepararci ad una situazione che sarà molto critica che dovrà basarsi sul risparmio idrico di tutte le attività a cominciare dai consumi familiari", ha detto.Anche il Tevere che scorre intorno ai 100 metri cubi al secondo ha un calo di portata abbastanza preoccupante che ovviamente deriva dal calo di portata dei suoi 42 affluenti. C'è una forte preoccupazione. Devo dire – ha dichiarato all’Ansa il presidente dell’Autorità di Bacino,non tanto su Roma dove, per cui stiamo abbastanza tranquilli per le prossime settimane, ma molte altre località, non servite da falde montane, sono ovviamente a rischio”: lo ha detto Ettore Prandini, presidente Coldiretti, questa mattina partecipando in video collegamento al convegno 'Sicurezza alimentare e qualità delle risorse idriche' che si è svolto a Palazzo Stelline a Milano, parlando della siccità che