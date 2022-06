Borse asiatiche in rialzo. Tokyo in rally

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Scambi in forte rialzo per la Borsa diche, insieme al resto delle altre piazze asiatiche, cerca di recuperare dalle turbolenze e volatilità delle passate sessioni legate all'ondata globale di rialzi dei tassi da parte delle banche centrali in risposta all'alta inflazione.L'indice giapponesemette a segno un guadagno del 2,44%, mentre, al contrario, in lieve calo, che continua la giornata sotto la parità.Effervescente(+1,56%); sulla stessa linea, in denaro(+1,22%).In rialzo(+1,42%); sulla stessa tendenza, sale(+1,33%).La giornata del 20 giugno si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,04%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,05%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,06%.Il rendimento dell'è pari 0,24%, mentre il rendimento delscambia 2,79%.Tra i datisui mercati asiatici:02:30: PMI manifatturiero (preced. 53,3 punti)01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,5%).