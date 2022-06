Borse europee in rialzo aspettano ripartenza Wall Street

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Leonardo

Stellantis

Banco BPM

STMicroelectronics

Recordati

Inwit

Italgas

Enel

Ferragamo

OVS

De' Longhi

Webuild

Mfe A

Wiit

B.F

MARR

(Teleborsa) - Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta al rialzo aspettando la borsa di Wall Street che riapre i battenti oggi, dopo la chiusura per festività, la vigilia. Gli addetti ai lavori guardano agli interventi del, al Congresso, previsti per domani e giovedì. Si cercano indizi sulla future mosse della Fed per frenare l’inflazione.L'attenzione dei mercati resta dunque alta per una, che rischia di indebolire ancora di più l’economia mondiale, mentre già c'è chi vede all’orizzonte lo spettro dellaSul mercato valutario, l'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,34%. Lieve calo dell', che scende a 1.832,9 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+0,83%), che raggiunge 111,1 dollari per barile.In discesa lo, che retrocede a quota +188 punti base, con un decremento di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,64%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,71%, ben impostata, che mostra un incremento dello 0,71%; tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,17%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 22.155 punti, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,72% rispetto alla chiusura precedente.Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 5,10%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,66%.Svettache segna un importante progresso del 2,33%.In luce, con un ampio progresso dell'1,81%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,99%.scende dell'1,28%.Calo deciso per, che segna un -1,09%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,87%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,04%),(+3,72%),(+3,31%) e(+3,04%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,26%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,87%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,34%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,87%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -2,4%)08:00: Prezzi produzione, annuale (preced. 14%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. 2,5%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 9,1%; preced. 9%)08:00: Prezzi produzione, mensile (preced. 2,3%).