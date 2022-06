Borse europee positive, Milano inclusa

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Leonardo

Banco BPM

Intesa Sanpaolo

Stellantis

Recordati

Italgas

Inwit

Ferragamo

El.En

Safilo

OVS

Mfe A

B.F

(Teleborsa) -e per Piazza Affari, il giorno dopo che la, è tornata a parlare dello scudo contro la frammentazione, ossia la possibilità che le condizioni finanziarie si inaspriscano più rapidamente in alcuni Paesi rispetto ad altri. Lo strumento - ha detto Lagarde - sarà "efficace" e "proporzionato" e sarà pronto entro il consiglio del 21 luglio prossimo. "Chi ha dubbi sulla nostra determinazione fa un errore" - ha chiosato la numero uno della BCE - anche se c'è da dire che al momento non si conoscono né dettagli e né tempistica dello "strumento".Gli addetti ai lavori guardano ora aglial Congresso, previsti per domani e giovedì. Si cercano indizi sulla future mosse della Fed per frenare l’inflazione. L'attenzione dei mercati resta dunque alta per una stretta monetaria più aggressiva del previsto, che rischia di indebolire ancora di più l’economia mondiale, mentre già c'è chi vede all’orizzonte lo spettro dellaSul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,057. Occhi oggi sulle, che daranno indicazioni sull'impatto che la stretta monetaria della Fed sta avendo sull'economia. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.835,7 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,45%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +188 punti base, mostrando un piccolo calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,63%.ben impostata, che mostra un incremento dell'1,08%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,59%; tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,47%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 22.214 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,96% rispetto alla chiusura precedente.di Milano, troviamo(+6,08%),(+3,07%),(+2,33%) e(+2,10%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,88%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,00%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.di Milano,(+4,53%),(+3,63%),(+3,38%) e(+3,29%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,04%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,81%.Tra i dati16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -2,4%)08:00: Prezzi produzione, annuale (preced. 14%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. 2,5%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 9,1%; preced. 9%)08:00: Prezzi produzione, mensile (preced. 2,3%).