"Chi l'ha detto che", UniCredit lancia un piano di iniziative a favore degli ultra 65enni

(Teleborsa) - L'Italia diventerà nel 2025 il terzo paese con più anziani al mondo, dopo Giappone e Spagna, secondo il rapporto OCSE 2020. Gli anziani sono solo per un terzo in grado di utilizzare Internet in modo complesso e diversificato e ciò stride con le sempre maggiori responsabilità sociali che svolgono. Un semplice esempio, se entrambi i genitori lavorano, oltre il 60% dei bambini fino ai cinque anni sono affidati ai nonni che hanno quindi l'esigenza di rendersi sia reperibili che di svolgere attività online. In tale scenarioha ideato e lanciatoilIl piano – spiega Unicredit in una nota – si basa sucomprensione, per capire meglio le esigenze e le necessità della popolazione senior UniCredit; attenzione, token gratuito per accedere all'online banking e prelievi ATM gratuiti per gli over 75che vivono in comuni in cui non sono presenti gli atm UniCredit e firma su stampa cartacea come alternativa al digitale; consulenza, anche fuori sede eattraverso il programma OfficinaDigitale, offerto in sinergia con Partner esterni.– nata nell'ambito dell'ESG Italy Educational Program, con il contributo di Fondazione Mondo Digitale e la partecipazione die della– è un percorso di educazione digitale e finanziaria che ha lo scopo di rinforzare conoscenze e uso degli strumenti digitali per promuove l'autonomia e l'inclusione sociale dei partecipanti. Il percorso si articola in due incontri in aula presso alcune sedi di UniCredit e di associazioni sul territorio, un incontro online per allenare le conoscenze acquisite, e video di approfondimento disponibili sul sito della banca.Ilha visto la partecipazione di 1300 persone in 200 sedi italiane con un elevato tasso di gradimento. "L'85% dei partecipanti – fa sapere Unicredit – ha ritenuto i contenuti offerti molto utili per il proprio quotidiano e ha apprezzato il linguaggio utilizzato in quanto semplice e ricco di esemplificazioni". Il prossimo ciclo di lezione andrà in onda il 21 e 28 giugno. Il percorso è gratuito e aperto a tutti, clienti e non clienti UniCredit, con più di 65 anni di età.Durante il percorso si potranno approfondirequali: cos'è Internet, come richiedere lo SPID, come usare il QR Code, come inviare una foto col cellulare, come partecipare ad una videochiamata, come effettuare un bonifico online, come pagare un bollettino online e come prevenire i rischi legati all'uso improprio degli strumenti digitali. Presenti in aula settecento dipendenti UniCredit, specificamente formati, che su base volontaria hanno scelto di aderire all'iniziativa e facilitare l'apprendimento dei partecipantiIlsi inserisce nel più ampio piano di educazione finanziaria di UniCredit denominato Banking Academy che rappresenta una delle leve della. I percorsi sono offerti gratuitamente a persone e imprese, clienti e non clienti, su temi quali: banking, finanza, risparmio, creazione di impresa, export management, digitalizzazione, innovazione di settore.