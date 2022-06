Eni prosegue al Centro Ricerche di San Donato Milanese l'iniziativa "Prosumer Road"

Eni

(Teleborsa) - Con lapresso il Centro Ricerche di San Donato Milanese, continua “Prosumer Road”, il ciclo di incontri organizzato dacon le Associazioni dei Consumatori, le Istituzioni, le Università e i rappresentanti di Confindustria sui temi dell’energia, della transizione e dell’economia circolare.L’iniziativa - spiega una nota - promuove ilin un’ottica di, attraverso incontri organizzati nei siti in cui Eni è presente. L’obiettivo è quello di riflettere sul ruolo del cittadino quale protagonista (prosumer) della dimensione energetica, avviando un dialogo sulle soluzioni disponibili e sulle prospettive a breve e medio termine per accelerare il processo di transizione nell’attuale contesto energetico e ambientale e contribuendo ad incrementare al contempo laLa quarta tappa ha aperto le porte del Centro Ricerche di San Donato Milanese per parlare dell’innovazione al servizio della transizione energetica. Nello specifico, i temi dell’incontro sono stati la mobilità sostenibile, la decarbonizzazione, la produzione di energia da moto ondoso, la fusione a confinamento magnetico e la trasformazione digitale che accelera lo sviluppo di tecnologie innovative. Al termine dell’incontro si è svolta la visita nei laboratori del Centro Ricerche.Attraverso questi workshop,, alla sicurezza energetica e all'economia circolare, coinvolgendo le realtà locali per fornire il proprio contributo alla transizione ecologica.Il Centro di Ricerche di San Donato Milanese, cuore della ricerca Eni in ambito di qualità, efficienza e sostenibilità, è dedicato allo sviluppo di tecnologie innovative. Il lavoro dei ricercatori del centro spazia dallo studio dei campioni di roccia fino ad arrivare alla generazione di energia dai rifiuti e dalle onde del mare.