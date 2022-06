Generali Italia: arte e cultura elementi fondanti identità del Paese e fattori sviluppo economico

(Teleborsa) - "La cultura è un elemento costitutivo della nostra identità, una risorsa fondamentale per generare conoscenza e un fattore di sviluppo economico: per questo siamo convinti che favorire un confronto per il suo rilancio sia cruciale" ha dichiarato, intervenendo alla conferenza stampa tenutasi anello spazio"Sosteniamo '' perché ne condividiamo valori e obiettivi e perché convinti che arte e cultura possano generare lavoro e sviluppo sociale. Come Generali Italia, con Valore Cultura, vogliamo rendere più accessibili l'arte e la cultura a un pubblico sempre più vasto, valorizzando la comunità e i territori e proteggendo le emozioni. Perché proteggere è il nostro mestiere, è quello che sappiamo fare bene, ed è un impegno nei confronti del futuro e delle nuove generazioni".