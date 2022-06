Il comparto bancario a Piazza Affari è effervescente (+2,30%)

indice dei titoli bancari in Italia

Banca Sistema

(Teleborsa) - Brillante l'andamento dell'. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza dell', che rimbalza di 2 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto ilè molto positivo e viaggia a quota 8.261,3, dopo un esordio a 8.126,6.Nel, seduta positiva per, che avanza bene del 3,53%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,68%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,22%.Tra le azioni del, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,60%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,29%.Composta, che cresce di un modesto +1,14%.Tra ledi Milano, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,20%.