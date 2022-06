Sicily by car in Borsa a febbraio 2023

(Teleborsa) - Sicily by Car, azienda leader in Italia nel settore dell'autonoleggio, è prossima a sbarcare in Borsa. L'annuncio è arrivato direttamente dalL'imprenditore, parlando nel corso di "Motore Italia Sicilia", il convegno organizzato da Class editori a Villa Igiea a Palermo, ha affermato: ". Le imprese siciliane sono in grande forma, il problema è solo generazionale", ha detto Dragotto.Lo scorso maggio, Sicily by Car ha siglato un importante, per autonoleggio con vetture green.