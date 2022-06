settore utility italiano

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

Italgas

(Teleborsa) - Ilsi muove nella giornata odierna con un timido segno meno, in perfetta sintonia con l'Ilha aperto a quota 32.021,9, in ribasso dello 0,48% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'vale 341, dopo aver esordito a 344.Tra le azioni più importanti dell'indice utility di Milano, debole la giornata per, che passa di mano con un calo dello 0,64%.