Ucraina, oggi "test" per Draghi in Senato. Fibrillazioni M5S

(Teleborsa) -è per oggi alle 15 acon replica domani allaper il voto sulla risoluzione che sarà illustrata dalin vista delda inserire nel testo (tutti d'accordo sull'adesione di Kiev all'Ue, la revisione del Patto di Stabilità, gli interventi per famiglie e imprese in difficoltà per gli effetti della guerra, il RepowerEu per l'energia e il rafforzamento delle proposte sul futuro dell'Unione)però lasu quelloossia ilNuova riunione aggiornata alledidice Sal termine dell'incontro di ieri con i grillini che fissano la linea dalla quale non hanno alcuna intenzione di retrocedere specie dopo aver rinunciato all'ipotesi di presentare una propria mozione da affiancare a quella di maggioranza: in merito all'invio di nuovi aiuti militari all'Ucraina, ribadisce il Movimento Cinquestelle,Da registrare che sul tema, quella l'eventuale invio di nuovi armi a Kiev, l'ex numero uno della BCE non ha alcuna esitazione nè, soprattutto, intenzione di finirein particolare diche si muovono seguendo già logiche da campagna elettorale. Tradotto: sedovessero caldeggiare l'invio di nuove armi impossibile decidere di non seguire la linea.Intanto,dopo la riunione del consiglio nazionale sulle parole di Luigi Di Maio sulla questione delle armi per l'Ucraina. "Ho letto - aveva detto nei giorni scorsi - che in questo ore c'è una parte del Movimento che ha proposto una bozza di risoluzione che ci disallinea dall'alleanza della Nato e dell'Ue, la Nato è un'alleanza difensiva, se ci disallineiamo dalla Nato mettiamo a repentaglio la sicurezza dell'Italia".Il presidente della Camera, Roberto Fico è sceso in campo accanto a Giuseppe Conte descrivendo un movimento 'deluso e arrabbiato' con Di Maio. Dura la replica del ministro attraverso il suo portavoce con Di Maio che si è detto 'stupito' degli attacchi subiti.