BNL BNP PARIBAS, plafond da 2 miliardi di euro per le imprese contro il caro energia e materie prime

(Teleborsa) - Unper il fabbisogno di liquidità delle aziende e per un utilizzo efficiente e sostenibile dell'energia. Questa la risposta diagli imprenditori in questo momento di mercato caratterizzato da prezzi elevati delle materie prime e difficoltà di approvvigionamento di beni e semilavorati utili alla produzione di prodotti industriali finiti. L'– fa sapere l'istituto in una nota – coinvolge, in modo trasversale, i mercati Retail e Corporate Banking della Banca, rivolgendosi a tutte le tipologie di aziende, dalle PMI fino ai grandi gruppi. Prevede finanziamenti a breve, medio e lungo termine, attivabili in modo rapido per gestire le incrementate esigenze di liquidità; soluzioni di trade finance a supporto degli obiettivi internazionali delle imprese; finanziamenti a programmi di investimento sia per l'efficientamento sia per l'autonomia energetica tramite le rinnovabili."L'attuale situazione geopolitica e le relative ripercussioni economico-finanziarie – si legge nella nota – rappresentano, dopo la pandemia, un ulteriore momento di resilienza per le aziende. Con il plafond dedicato di 2 miliardi e con soluzioni ad hoc, BNL BNP Paribas, attraverso una strategia diversificata e grazie alle sinergie tra le specializzazioni presenti nella Banca e nel Gruppo, ribadisce la propria expertise nell'essere sempre di più partner delle imprese, per condividere con loro momenti di discontinuità, ma anche per progettare insieme gli investimenti necessari ad uno sviluppo sostenibile nel tempo, attento alle risorse e positivo per l'ambiente, per l'economia, per le persone"., una soluzione di finanziamento recentemente lanciata e focalizzata sulle imprese del mondo agricolo, allevamento e relative filiere. A ciò si aggiunge, che consente di rispondere alle esigenze di liquidità delle aziende mid e large, con la possibilità di un rimborso rateale fino a 18 mesi. Tra gli strumenti a supporto dei progetti di investimento sostenibile è disponibile, inoltre, una