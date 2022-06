Cambi, clima attendista per l’audizione di Powell

(Teleborsa) - Si muove in area 1.05 il cross eur/usd mentre sale l'attesa per gli, al Congresso, previsti per oggi e domani, giovedì, 23 giugno. Si cercano indizi sulladella Fed per frenare l’inflazione.La scorsa settimana, la banca centrale americana ha sorpreso i mercati con un, in linea con quanto trapelato pochi giorni prima, "costretta" da un’inflazione di maggio superiore alle attese. La Fed ha lasciato aperta la possibilità ad un altro rialzo di 75 punti,, sottolineando che aumenti di tale consistenza non sono da considerarsi la nuova normalità.L'attenzione dei mercati resta dunque alta per una stretta monetaria più aggressiva del previsto, che rischia di indebolire ancora di più l’economia mondiale, mentre già c'è chi vede all’orizzonte lo. Proprio su questo tema, ovvero su quel fenomeno in cui coesistono livelli elevati di inflazione e un generalizzato indebolimento dell'attività economica o perfino una contrazione della stessa, si sono espressi gli esperti della, in un bollettino economico . Le attuali previsioni per l'andamento dell'economia dell'eurozona "restano lontane da uno scenario di stagflazione" - spiegano - nonostante il fatto che le indagini più recenti tra i previsori professionisti presentino stime di inflazione più elevate e previsioni di crescita reale inferiori sia per il 2022 che per il 2023 rispetto all'inizio di quest'anno.