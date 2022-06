Coronavirus in Italia, si impenna tasso positività

(Teleborsa) -ancora ladove nelle ultime 24 ore si sono registratnuovi casi Covid a fronte di poco più di 246mila tamponi, ieri i nuovi contagi erano 62.704 a fronte però dicon il tasso di positività che sale ancora dalmaiE' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero dellaIl numero delle vittime totaliIn aumento i ricoveri:cone diventano in tutto, mentre nei reparti ordinari si contanoCovidma la presenza di questa nuova variante Omicron BA.5 ci ha sorpreso. Questo virus presenta una contagiosità estrema, superiore addirittura a quella del morbillo e della varicella, con un R0 che oscilla tra i 15 e i 17:quella originaria, "aveva un R0 di 2,5, mentre la Delta di 7"Ci stiamo preparando a fornire il nostro vaccino booster bivalente" anti-Covid "a partire da agosto, in vista di un potenziale aumento delle infezioni Sars-CoV-2 a causa delle sottovarianti di Omicron all'inizio dell'autunno". Lo annuncial, Ceo dell'azienda americana Moderna che oggi ha riferito per il candidato vaccino mRna-1273.214contro BA.4 e BA.5, Omicron 4 e 5."I protocolli Covid del 2020 e del 2021 e con essi, parti sociali, imprese e lavoratori hanno svolto egregiamente il loro compito di arginare, con comportamenti virtuosi, l’andamento della pandemia.e concentrati sulla prevenzione dei lavoratori fragili e sulla raccomandazione di mantenere forme di distanziamento in situazioni critiche". Così in una nota Donatella Prampolini, vicepresidente di Confcommercio con incarico al lavoro e welfare.