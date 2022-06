Generali, CdA vara nuova organizzazione per obiettivi piano

Assicurazioni Generali

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi oggi sotto la presidenza di Andrea Sironi, ha approvato la nuova struttura organizzativa di Gruppo, su proposta del Group CEO, Philippe Donnet.Questa nuova struttura organizzativa - spiega una nota - è, con gli obiettivi di: rafforzare il ruolo di Group Head Office di indirizzo e coordinamento delle Business Unit operative del Gruppo; potenziare le leve per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza previsti dal piano e accelerare latrasformazione digitale del Gruppo; integrare ulteriormente la sostenibilità nel business, attraverso la realizzazione della strategia ESG sia lato investimenti sia lato prodotti, favorendo la diffusione della cultura della sostenibilità all’interno del Gruppo; ridefinire il presidio organizzativo e geografico dei mercati e delle linee di business multi-country, al fine di favorirne il coordinamento e le sinergie operative.La: la nuova composizione del Group Management Committee (GMC) contribuirà ad assicurare il successo del piano Lifetime Partner 24 Driving Growth.Le seguenti: - Marco Sesana, attualmente Country Manager Italy and Global Business Lines, viene nominato General Manager di Group Head Office, con la responsabilità sulle seguenti funzioni: Group Chief Transformation Officer, Group Chief Marketing & Customer Officer, Group Chief Investment Officer, Group Life & Health Insurance, Group P&C, Claims and Reinsurance e Group Sustainability and Social Responsibility. Giancarlo Fancel, attualmente Group Chief Risk Officer, viene nominato Country Manager Italy. Carlo Ferraresi, attualmente CEO di Cattolica Assicurazioni, assume la carica di Group Chief Risk Officer, ed entra a far parte del GMC. Viene creata una nuova Business Unit, che include Germania, Austria e Svizzera. Giovanni Liverani, attualmente Country Manager Germany e, ad interim, Austria & CEE Officer, assume la carica di CEO Germany, Austria and Switzerland. Stefan Lehmann, attualmente Chief Business Officer Exclusive Sales di Generali Deutschland, viene nominato Country Manager Germany, con riporto al CEO della nuova business unit, ed entra a far parte del GMC. Jaime Anchústegui è confermato CEO International. Il perimetro della Business Unit International viene esteso ai Paesi dell’Europa dell’Est, e l’organizzazione complessiva della Business Unit verrà comunicata successivamente.Tutte le Global Business Lines - Generali Corporate and Commercial, Generali Employee Benefits e Arte Generali - vengono aggregate all’interno della nuova Business Unit France, Europ Assistance and Global Business Lines, guidata da Jean-Laurent Granier.A far data da oggi, Simone Bemporad, Group Chief Communications and Public Affairs Officer, che agirà anche come Portavoce del Gruppo, e Antonio Cangeri, Group General Counsel, entrano a far parte del GMC.