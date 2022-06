Il comparto tecnologico a Milano si muove verso il basso (-3,45%)

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - Andamento depresso per l'. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'Ilha aperto la giornata a quota 121.706 perdendo -4.282,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 651, dopo un avvio di sessione a 670.Tra le medie imprese quotate sul, seduta in ribasso per, che mostra un decremento del 3,37%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,08%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,94%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 4,65% sui valori precedenti.In apnea, che arretra del 4,37%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,97%.