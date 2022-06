Korn Ferry, ricavi record nell'ultimo anno fiscale

Korn Ferry

(Teleborsa) -, società statunitense di consulenza gestionale, ha registratodi 721,1 milioni di dollari nel quarto trimestre dell'(terminato il 30 aprile 2022) e ricavi da commissioni per l'intero anno 2.626,7 milioni di dollari, entrambi i nuovi massimi storici. L'a Korn Ferry per il quarto trimestre e l'intero anno è stato, rispettivamente, di 91,7 milioni di dollari e 326,4 milioni di dollari, mentre l'è stato di 1,75 dollari nel quarto trimestre. Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un utile per azione di 1,55 dollari su ricavi per 681,8 milioni di dollari."Il mondo e i nostri clienti sono entrati in una nuova realtà: un'era transitoria Covid in cui ci sarà una competizione non solo per la crescita, ma anche per rilevanza e redditività - ha commentato il CEO Gary Burnison - Le aziende dovrannocompresi gli imperativi organizzativi, di leadership e di talento"."Siamo anche in un ciclo in cui, indipendentemente dall'attività economica, si prevede che la carenza di manodopera qualificata persisterà negli anni a venire - ha aggiunto - Korn Ferry è l'azienda giusta al momento giusto per".