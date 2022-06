Natale (Amco): secondo semestre frizzante per NPL, attese molte cessioni

Il Sole 24 Ore

(Teleborsa) - "Vogliamo crescere negli investimenti e nel servicing, stiamo partecipando a molte gare. Il(per gli NPL, ndr) arriverà nella, quando ci saranno molte cessioni" da parte delle banche. Lo ha affermato, amministratore delegato Amco, durante l'UTP Summit de"I trend che stiamo osservando sono che une che il settore degli operatori si sta evolvendo, è sempre più maturo e ha capacità di gestione di questi portafogli - ha spiegato la numero uno della società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e primario operatore nella gestione dei crediti deteriorati - Ci sentivamo precursori coi portafogli delle banche venete, mentre oggi è comune la diffusione di portafogli gestiti da operatori specializzati".Sollecitata sulla capacità di Amco di operare in un mercato concorrenziale nonostante l'azionista pubblico, Natale ha risposto che vede la società perfettamente allineata alle regole sula concorrenza: "Partecipiamo a gare dove la gara stessa determina il prezzo.del portafoglio ceduto. Questa è la prova che ci sono altri operatori che riescono a proporre condizioni migliori"."Nella gestione del credito - ha continuato - raggiugiamo. Inoltre, Amco non fa solo gestione interna, ma fa anche leva su un ampio panel di servicer, che vengono remunerati con valori commissionali valutati in modo indipendente".Facendosi da sola domande comuni, ha affermato: "Avete tanto capitale? Sì. Avete un rating allineato al debito pubblico? Sì. Potete far leva solo su queste cose per formulare prezzi più attraenti per il cedente? No. Il".Per quanto riguarda l'operatività, Natale ha spiegato che. Ciò significa "evitare stress finanziari alla controparte e identificare soluzioni finanziare che accompagnino lo sviluppo industriale dell'impresa. Questo ci impone di declinare con grande attenzione lo sviluppo sostenibile con gli obiettivi di massimizzazione del valore del credito, ovvero del risultato economico".