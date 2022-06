Nusco investe 700 mila euro per installazione impianti fotovoltaici

Nusco

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nel settore degli infissi, ha– Energy Service Company (ESCo) per la progettazione, fornitura e, al fine di ottenere energia da fonti rinnovabili per gestire ed efficientare i consumi energetici del ciclo di produzione aziendale. L'accordo, per cui la società, prevede la fornitura da parte di GECO RENEW GROUP S.r.l. di un impianto di potenza picco 200 kWp e un impianto di potenza picco 150 kWp a beneficio di Nusco."La riduzione dell'impatto ambientale, l'efficientamento energetico e la ricerca di fonti di energia alternative per alimentare i propri stabilimenti, raffigurano per Nusco i pilastri dello sviluppo sostenibile del business - ha commentato l'- L'accordo con GECO RENEW GROUP rappresenta unache ci consentirà di ottimizzare e rendere più efficaci ed efficienti i processi produttivi, riducendo contestualmente il nostro impatto ambientale".