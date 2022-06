Open Fiber con Elis per formare tecnici della fibra da avviare nei cantieri

(Teleborsa) -ha riguardato la formazione di giovani non occupati,comepersonale occupato. E' questo il bilancio 2021-2022 dell'accademia della fibra, nata dall'incontro fra Open Fiber ed il centro di formazione Elis, per formare personale da impiegare nei cantieri."La relazione con Elis è una relazione virtuosa perché consente di avviare nel mondo del lavoro persone di eccellente qualità e di ottima formazione, che fanno sì che l'ambiziosissimo progetto di Open Fiber, che punta a cablare per intero il Paese, sia portato a compimento", commenta, Direttore Personale e Organizzazione di"Open Fiber è un soggetto che ha una storia relativamente breve in termini temporali, ma incredibilmente intensa. Un soggetto che investe 1 miliardo di euro all'anno per portare connettività in ogni comune di questo paese. Abbiamo ad oggi 14 milioni di unità immobiliari già connesse, oltre 2 milioni di clienti e contiamo di crescere ancora velocemente anche a seguito dell'aggiudicazione dei cluster dei bandi per le aree grigie", conclude Rebernik.I corsi di Elis hanno come obiettivo quello dinei cantieri. L'opportunità riguarda i giovani e non solo, provenienti da tutta Italia.Due studenti Elis hanno voluto raccontare la loro esperienza di formazione e successiva assunzione., operaio specializzato che lavora nei cantieri stradali per la posa della fibra, racconta come è venuto in contatto con Elis e come questa lo abbia subito messo in contatto con diverse società del settore. Un altro allievo di Elis,, ad un anno dal suo primo approccio con la fibra, racconta con entusiasmo il suo esordio come tecnico del delivery ed oggi il suo lavoro come assistente tecnico alle prese con il progetto di copertura delle aree bianche.