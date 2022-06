Ucraina, rapporto Microsoft: la Russia ha iniziato un cyber war contro i Paesi pro Kiev

(Teleborsa) - Unha segnalato che lerusse hanno hackerato numerosi obiettivi in Usa e in altri Paesi alleati pro Kiev. Il documento come Mosca abbia deciso di lanciare una cyber war globale dopo l'invasione dell' Ucraina. Gli kacker russi, secondo il rapporto, hanno tentato di infiltrare i network – con un tasso di riuscita vicino al 30% – di oltre 100 organizzazioni negli Stati Uniti e di altre decine in 42 Paesi dall'inizio della guerra. Tra ii ministeri degli Esteri dei Paesi Nato, organizzazioni umanitarie, think tank, gruppi IT e fornitori di energia.Intanto resta aperta la questione dei corridoi per il. "Accogliamo con favore gli sforzi del segretario generale dell'Onu per sbloccare le esportazioni di grano dai porti ucraini. Le consultazioni sono in corso. Tuttavia, nessun accordo concreto su colloqui tra Ucraina, Russia, Turchia e Nazioni Unite è stato finora raggiunto. La sicurezza rimane un elemento chiave della posizione dell'Ucraina". È quanto ha scritto su Twitter il portavoce del ministero degli Esteri di Kiev,Nei giorni scorso daera stato reso noto che i colloqui a quattro si sarebbero svolti la prossima settimana aNel frattempo il capo di Stato maggiore dell'esercito finlandese,, ha dichiarato che se dovesse essere attaccato dalla Russia il suo Paese sarebbe pronto a combattere. "Abbiamo sistematicamente sviluppato la nostra difesa militare esattamente per questo tipo di guerra che viene combattuta in Ucraina, con un uso massiccio di armi di potenza di fuoco, forze blindate e anche forze aeree", ha spiegato il generale finlandese, citato dal Guardian. "L'Ucraina è stata un boccone difficile da masticare – ha aggiunto – e lo stesso sarebbe la Finlandia che è preparata ad un attacco russo e opporrebbe una strenua resistenza tutta quella che necessaria”.