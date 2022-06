Aeroporti, Marin (ACI Europe): collaborazione e coerenza normativa per futuro forte e sostenibile

(Teleborsa) -aipassando persono solo alcuni dei tanti temi affrontati dal presidente dial 32/esimo Congresso annuale dell'associazione ospitato daall'aeroporto di, durante il quale ha invitatocon l'obiettivo di supportare per il settore dell'aviazioneche passa anche e soprattutto da una sempre"I voli a corto raggio rappresentanodel trasporto aereo e sono fondamentali per le comunità regionali perchè gli permettono di collegarsi con il resto d'Europa e del mondo", ha detto Marìn. "Tra l'altro - ha aggiunto - saranno i primi a entrare nelDall'Ue sono stati infatti stanziatipubblici per accelerare lo sviluppo di aIl Presidente di ACI Europe (associazione che rappresenta oltre 500 aeroporti europei) ha anche voluto chiarire chese in alcuni scali europei, a fronte di un aumento della domanda di questa estate piu' forte del previsto, si stanno registrando difficoltà operativeQuanto al principale tra ial ribasso per gli aeroport"Sappiamo - ammonisce Marìn - che lnel prevenire la diffusione del COVID-19. Ciò è stato formalmente riconosciuto dall'OMS e riflette il semplice fatto che ogni volta che viene identificata una nuova variante, questa è già in circolazione a livello internazionale e nazionale da diverse settimane o addirittura mesi. Quindi, non facciamo passi indietro in questo senso".