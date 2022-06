BTP Italia, collocati meno di 9,5 miliardi con tasso dell'1,6%

Intesa Sanpaolo

Unicredit

(Teleborsa) - Ilha annunciato i risultati della diciassettesima, il titolo indicizzato all’inflazione italiana, che offre un rendimento garantito ed un doppio premio fedeltà per i detentori più fedeli.e coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sul MOT, attraversoed, durante il periodo di collocamento iniziato il giorno 20 giugno 2022 e conclusosi oggi alle ore 12,00.Nel corso delladel collocamento riservato agli, dal 20 al 22 giugno 2022, sono stati conclusi 211.432 contratti per un controvalore pari a circa. Nelladel collocamento dedicata agli, che si è tenuta nella giornata odierna, il numero delle proposte di adesione pervenute ed eseguite è stato pari a 238, per un controvalore emesso pari poco meno di adi euro.Il nuovo titolo, con scadenza a 8 anni, data di godimento 28 giugno 2022 e data di scadenza 28 giugno 2030, ha unpagato in due cedole semestrali.Domani 24 giugno 2022, verranno fornite indicazioni qualitative circa le caratteristiche della domanda, distinguendo le due fasi del periodo di collocamento.