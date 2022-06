Contagi Covid schizzano a 56.166. Impennata del 58,9% in una settimana

(Teleborsa) -, a causa del diffondersi di altre, tanto da allarmare gli infettivologi in un momento di rilassamento delle misure di prevenzione.Nelle ultime 24 ore, sono stati registrati,, secondo i dati giornalieri del Ministero della Salute, in aumento rispetto ai 53.905 contagi e 50 vittime di ieri. Sono stati eseguitiantigenici e molecolari, con ilche sale ancora, attestandosirispetto al al 21,8% di ieri.Più o meno, senza alcuna variazione nel saldo tra entrate e uscite, mentre, 117 in più di ieri. Secondo l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) la percentuale di posti occupati da pazienti Covid nei reparti ospedalieri in "area non critica" è risalita all'8% mentre l'occupazione delle terapie intensive è stabile al 2%.Un allarme è stato lanciato dallache rileva unada Covid-19, con un. Aumentano anche i ricoveri ordinari (+14,4%) e le terapie intensive (+12,6%). L'incremento percentuale dei nuovi casi di Covid-19 si registra in tutte le Regioni: dal +31,3% della Valle D'Aosta al +91,5% del Friuli-Venezia Giulia. Rispetto alla settimana precedente, solo in 2 Province si registra una riduzione percentuale dei nuovi casi: Caltanissetta -10,2% e Vibo Valentia -10,2%.