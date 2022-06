Digital Magics ha avviato un piano di acquisto di azioni proprie

Digital Magics

(Teleborsa) -ha comunicato che il 21 giugno 2022 hapreordinato per finalità di gestione della tesoreria e per esigenze finanziarie della società secondo le prassi di mercato vigenti.Il Piano hadal, salvo eventuale anticipata interruzione e avrà per oggetto un massimo di 40.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, corrispondenti allo 0,36% del capitale, Le azioni da acquistare non dovranno comunque avere un prezzo unitario superiore a 4,00 euro. In ogni caso, gli acquisti nell’ambito del Piano saranno effettuati nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti.La Società ha conferito mandato a MIT SIM ad operare quale intermediario incaricato al fine di coordinare il Piano in piena indipendenza e senza essere influenzata per quanto concerne il momento degli acquisti.Il Piano è attuato in esecuzione della delibera dell’assemblea dei soci del 26 aprile 2022 che ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e gli Amministratori Delegati in via disgiunta tra loro, all’acquisto di massimo 100.000 azioni ordinarie, da effettuarsi anche in via frazionata sino alla prossima assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio purché non oltre il termine di diciotto mesi successivi alla data di assunzione della deliberazione assembleare.Al 21 giugno, Digital Magics detiene 68.200 azioni proprie, corrispondenti allo 0,62% del capitale sociale.Nel frattempo, sul listino milanese,amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 3,25 euro.