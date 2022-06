MPS, Lovaglio: accantonamenti per rischi legali sono più che adeguati

MPS

(Teleborsa) - "Per quanto riguarda la, useremo un approccio basato sui dati per risolvere tutti i contenziosi ereditati dal passato, fondando la nostra azione su elementi fattuali ed esperienze positive. Sulla base di quello che ho sentito da avvocati, esperti e da quanto emerge dai documenti, gli". Lo ha affermato, amministratore delegato di, nella presentazione alla comunità finanziaria del nuovo Piano Industriale 2022–2026 "A Clear and Simple Commercial Bank" . Sul fronte dei rischi legali, MPS è quindi "piuttosto sicura di avere la copertura giusta", ha aggiunto.Lovaglio, che ha evidenziato che Rocca Salimbeni deve continuare "a procedere con i piedi di piombo", ha spiegato che MPS "ha, in uno di questi casi la richiesta è stata rigettata, ed era una richiesta consistente di 440 milioni, anche se è in corso un appello. Pur avendo vinto abbiamo deciso di accantonare una riserva, abbiamo deciso di assumere un".