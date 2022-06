NetZero 2050, Borgomeo (Assaeroporti): impegno concreto per trasporto aereo sostenibile

(Teleborsa) -verso. Riaffermata e ampliata, infatti, la Risoluzionecome ha annunciato oggi il Direttore GeneraleLanciata per la prima volta nella risoluzioneal più tardirispondendo così alla doppia necessità diallineando, al contempo, il settoreJankovec ha affermato: "è stata adottata per la prima volta nel giugno 2019, coinvolgendo sia l'industria aeroportuale nel suo insieme che oltre, il numero dei nostri membri che si iscrivono come singole imprese è aumentato di oltrera superando iNon vadimenticato che in questo periodo siamo stati nella morsa di unae questo dice tutto. Inoltre, laè stata approvata dai membri della nostra Associazione Nazionale, a conferma dell'ampiezza e dellaIn relazione al rinnovato impegno degli aeroporti italiani a raggiungere zero emissioni nette di CO2 al più tardi entro il 2050, il Presidente diha dichiarato:sono da tempo seriamente impegnati a perseguire l’obiettivo della piena sostenibilità del trasporto aereo. Non si tratta di una adesione ad una moda ma di una profonda convinzione, come dimostrano i consistenti investimenti green che gli scali stanno realizzano e che potrebbero