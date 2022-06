Positiva Wall Street in attesa di stress test banche

Accenture

(Teleborsa) -scambia in positivo, dopo una sessione precedente in leggero calo e le dichiarazioni del presidente della FED Jerome Powell, il quale ha affermato che la, ma è impegnata a tenere i prezzi sotto controllo anche se ciò rischia una recessione economica. Stasera la FED pubblicherà i risultati del suo, che valuterà di quanto capitale le banche avrebbero bisogno per resistere a una grave recessione.Sul fronte macroeconomico, sono diminuite meno delle attese lenegli Stati Uniti. È invece aumentato in modo significativo e oltre le attese ilamericano nel 1° trimestre del 2022, principalmente per un aumento del disavanzo dei beni.Per quanto riguarda gli annunci societari,ha rivisto laper l'intero anno finanziario 2022 dopo un trimestre impattato dalla decisione di cedere gli asset in Russia, mentreha superato le attese degli analisti pernel trimestre al 31 maggio., con ilche sale dello 0,55% a 30.651 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 3.775 punti. Pressoché invariato il(+0,12%); guadagni frazionali per l'(+0,32%).Nell'S&P 500, buona la performance dei(+1,46%),(+1,24%) e(+0,98%).Al top tra i(+2,13%),(+1,87%),(+1,77%) e(+1,65%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,23%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,18%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,00%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,51%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,21%),(+2,13%),(+1,89%) e(+1,75%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,34%.In perdita, che scende del 2,79%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,59 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 2,14%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 227K unità; preced. 231K unità)14:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -273,5 Mld $; preced. -224,8 Mld $)15:45: PMI servizi (atteso 53,5 punti; preced. 53,4 punti)15:45: PMI composito (preced. 53,6 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 56 punti; preced. 57 punti).