SACE, incontro con imprese per soluzioni assicurativo- finanziarie

(Teleborsa) -provenienti da tutto il territorio nazionale e attive in diversi settori del Made in Italy, sono state le protagoniste del primo Workshop di Co-design organizzato al Magna Pars di Milano dail gruppo assicurativo-finanziario italiano specializzato nel sostegno al tessuto imprenditoriale nazionale, tra le prime società a controllo pubblico ad adottare questa iniziativa innovativa che mette al centro il cliente.L’incontro - si legge nella nota - ha dato il via al primo progetto diche, nei prossimi mesi, vedrà SACE impegnata al fianco delle imprese con l’ambizioso obiettivo di sviluppare insieme le soluzioni più efficaci per sostenere le loro attività e progetti di crescita, in un percorso di confronto e ascolto reciproco e partendo dalle competenze e strumenti che SACE è già oggi in grado di offrire.Negli ultimi anni, infatti, SACE ha attraversatoche l’ha portata a sviluppare non solo strumenti a sostegno dell’export, ma anche a supporto degli investimenti sulun approccio che diventa fondamentale in un contesto straordinariamente complesso come l'attuale - ha dichiarato, Chief Marketing & Innovation Officer di SACE – Il progetto di Co-design che inizia oggi va senz'altro in questa direzione, con un’attenzione particolare alle PMI alle quali vogliamo dedicare un’offerta di prodotti e servizi su misura, una vera e propria 'cassetta degli attrezzi’ a supporto della loro operatività e crescita in sicurezza.”Le aziende coinvolte nel progetto: piccole e medie imprese, con una elevata propensione all’innovazione tecnologica, una crescente attenzione ai temi della sostenibilità e una forte vocazione internazionale; imprese leader nel proprio settore ed eccellenze riconosciute del Made in Italy, in grado di rappresentare le istanze e le esigenze del tessuto imprenditoriale italiano in un contesto complesso come l’attuale, segnato da due anni di shock pandemico e dalle conseguenze della guerra russo-ucraina.Il progetto Co-design - conclude la nota - si inserisce nella strategia commerciale di SACE che si basa sulla centralità del cliente e si sviluppa lungo cinque assi portanti: la, con il miglioramento continuo dell’offerta e dell’esperienza online dedicata alle imprese; la rete commerciale, che si arricchisce sempre più di figure in grado di garantire vicinanza e competenze alle aziende; le filiere del Made in Italy come fulcro del sistema imprenditoriale italiano; l’Education grazie ad un programma di formazione e sviluppo di competenze per le imprese; i business matching, un supporto concreto per facilitare l’incontro tra PMI italiane e primari buyer esteri.