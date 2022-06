Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Secondo i dati emersi dagli indici PMI, ha registrato unnel mese di giugno 2022 a causa di una domanda in stallo e a prezzi in continuo rialzo, segnando i valori minimi in 16 mesi.La guerra "sta determinando interruzioni degli scambi e carenze di materiali, oltre a contribuire alle elevate quotazioni di beni energetici e materie prime. Tali fattori continueranno a", ha affermato lanel Bollettino economco, aggiungendo che "tuttavia, vi sono le condizioni perché l'espansione economica proceda, grazie alla riapertura dell'economia in atto, alla solidità del mercato del lavoro, al sostegno di bilancio e ai risparmi accumulati durante la pandemia".Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,59%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,22%. Profondo rosso per il(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 103,7 dollari per barile, in netto calo del 2,31%.Lopeggiora, toccando i +196 punti base, con un aumento di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento delpari al 3,40%.sotto pressione, che accusa un calo dell'1,12%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,64%, e scivola, con un netto svantaggio dello 0,81%.Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,69%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 23.671 punti.Poco sotto la parità il(-0,43%); come pure, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,56%.di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,61%.Buona performance per, che cresce dell'1,38%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,11%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,97%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -10,34%.In perdita, che scende del 2,13%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,99%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,98%.Tra i(+4,63%),(+1,27%),(+1,23%) e(+0,80%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,23%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,93 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 2,88%.Sensibili perdite per, in calo del 2,72%.Tra ledi maggior peso:02:30: PMI manifatturiero (preced. 53,3 punti)10:00: PMI composito (atteso 54 punti; preced. 54,8 punti)10:00: PMI servizi (atteso 55,5 punti; preced. 56,1 punti)10:00: PMI manifatturiero (atteso 53,9 punti; preced. 54,6 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 227K unità; preced. 229K unità).