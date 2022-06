Wall Street resta al palo

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche si attesta a 30.483 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 3.760 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Sui livelli della vigilia il(-0,16%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia l'(-0,15%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+1,42%) e(+1,03%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-4,19%),(-1,30%) e(-0,53%).Al top tra i(+1,90%),(+1,58%),(+1,50%) e(+1,38%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,71%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,35%.Scende, con un ribasso del 4,35%.Calo deciso per, che segna un -3,46%.Al top tra i, si posizionano(+4,68%),(+4,67%),(+4,20%) e(+3,24%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,27%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,62%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,50%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,05%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 227K unità; preced. 229K unità)14:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -273,3 Mld $; preced. -217,9 Mld $)15:45: PMI servizi (atteso 53,5 punti; preced. 53,4 punti)15:45: PMI composito (preced. 53,6 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 56 punti; preced. 57 punti)17:00: Scorte petrolio, settimanale (atteso -569K barili; preced. 1,96 Mln barili)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -16,6%).