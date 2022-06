Andamento sostenuto per l'indice delle società High Tech italiane (+2,29%), guizzo positivo per Fullsix

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Rally per il, anticipato dall'ottima performance dell'Ilha aperto a quota 121.437,9 e ha chiuso a 123.229,6, balzando del 2,29% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è attestato a 690 dopo un avvio a quota 665.Nel, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 2,20% sui valori precedenti.Tra le medie imprese quotate sul, apprezzabile rialzo per, in guadagno del 3,78% sui valori precedenti.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 3,42%.Piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,65%.Tra ledi Piazza Affari, protagonista, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 5,34%.Bene, con un rialzo dell'1,57%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +1,54%.