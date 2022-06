Berkshire Hathaway Home Services, nuova sede a Roma per interesse investitori stranieri

Berkshire Hathaway

(Teleborsa) -, società statunitense di servizi immobiliari residenziali, scommette su Roma. La società, che fa capo alla holdingdi Warren Buffett, ha infatti, realtà attiva sul mercato capitolino da oltre 15 anni con un'offerta di immobili di pregio nel Centro Storico e nelle zone limitrofe. Con questa partnership, il network di intermediazione internazionale apre laPresentato con un, l'accordo testimonia "il grande interesse degli investitori internazionali sull'Italia e su Roma", secondo i proponenti, ed ha attirato i vertici internazionali di Berkshire Hathaway HomeServices (rappresentata nel Nord Italia dal suo franchisee Berkshire Hathaway HomeServices MAGGI Properties), rappresentanti italiani, investitori e imprenditori locali."Ad oggi, l'del mondo è in costante crescita - ha commentato Christy Budnick, CEO Berkshire Hathaway HomeServices - Crisi pandemica e instabilità geopolitica hanno creato degli scossoni, ma il lusso non perde la sua forza attrattiva. La nostra crescita continua: entrare a far parte nel nostro network significa aprire una finestra di opportunità da tutto il mondo".- ha affermato Francesco Minervini, CEO di Berkshire Hathaway HomeServices Roma Immobiliare - Tutti gli indicatori confermano che in questo momento la Capitale è la scommessa più importante per i fondi di investimento e gli imprenditori nazionali ed interazionali. La crescente attenzione è confermata anche dal flusso di capitali da parte di catene globali di prodotti, servizi e ospitalità".