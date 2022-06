Coronavirus in Italia, sale ancora tasso positività

(Teleborsa) - Sonoi nuovi casi di Coronavirus nel nostro Paese nelle ultime 24 ore a fronte diamponi effettuati con il tasso di positività che sale ancora dal, mai così alto dallo scorso inverno. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino emanato dal Ministero della Salute sull'emergenza Covid.I decessi sono(ieri erano 75), con il numero delle vittime totali da inizio pandemia che sale a quota 168.018. In aumento le ospedalizzazioni:in più le terapie intensive per un totale di 225 ricoverati eIntanto, continua a crescere la prevalenza della sottovariantesecondo gli ultimi dati dell'Istituto superiore di sanità (Iss), è infatti passata dal 23,1% della scorsa settimana al 34,4% secondo il dato aggiornato al 23 giugno. Considerando la totalità dei sequenziamenti genomici di buona qualità depositati nella piattaforma Icogen, nelle ultime tre settimane la proporzione della sottovariante Omicron BA.4 è risultata pari a 8,9%, 11,4% e 18,2%, rispettivamente. La proporzione di Omicron BA.5, sempre nelle ultime tre settimane, è invece risultata pari a 16,2% , 23,1% e 34,4%."Data l'elevata velocità di circolazione virale è bene ricordare che si può ridurre il rischio di trasmissione dell'infezione utilizzando le mascherine, specie in presenza di grandi aggregazioni di persone, e allo stesso tempo proteggereLo ha dettodirettore generale Prevenzione ministero della Salute, in un video a commento dei dati del monitoraggio settimanale