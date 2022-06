Giovani Imprenditori, Di Stefano: serve governo stabile, cogliere opportunità PNRR

(Teleborsa) - Une in grado di, un governo che "fino al giorno delle elezioni, siadi do ut des e di concessioni strategiche a questo o a quel partito". Lo chiede con urgenza il presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria,, al convegno di Rapallo.L'imprenditore chiedema soprattutto afferma che "". "A noi manca la, quella che, attraverso il dialogo parlamentare, individui degli obiettivi condivisi e li realizzi con l'azione di governo", denuncia Di Stefano in vista delle prossime elezioni, le politiche nel 2023 e le europee nel 2024, aggiungendo "ci manca lacome necessità etica ed esistenziale e non lo valuti esclusivamente con i punti percentuali del PIL"."La politica deve- sottolinea - per offrire unae a chi, come noi imprenditori, crede e vuole investire nella crescita, nello sviluppo e nei giovani"Dai Giovani Imprenditori qualche proposta: uno sforzo nei piani di, anche gli enti territoriali, in modo da centrale gli obiettivi di riduzione della spesa senza condizionare la qualità dei servizi; utilizzare al meglio la straordinaria; implementare ee le modalità del suo utilizzo. L'inefficace utilizzo di queste risorse - si sottolinea - terrebbe inchiodato il PIL "allo zero virgola, rendendo di fatto insostenibile il sistema pensionistico e spingendo ancora piu' in alto i rendimenti sui titoli di Stato".Di Stefano chiede anche di, trasformandolo in un vero ". Il leader degli under 40 di Confindustria suggerisce invece didegli under 35, "eliminando quei paletti che ne limitano l'efficacia", e, quale "percorso di ingresso al lavoro più vantaggioso per giovani e imprese".Per i Giovani di Confindustria occorredi 16 miliardi di euro, per ridurre i costi delle imprese ed aumentare il reddito dei lavoratori e il loro potere d'acquisto.Un accenno anche alche - avverte Di Stefano - dovrebbe. "I nostri contratti fissano una retribuzione di base già superiore ai 9 euro previsti ed è quindi evidente che la misura non toccherebbe i settori rappresentati da Confindustria", afferma.Da Rapallo arriva anche la richiesta di rinnovare una riflessione sulle. "Le tecnologie sono cambiate, ci sono progetti italiani e internazionali già avviati con soluzioni più sicure ai quali il nostro Paese dovrebbe partecipare", sostiene il Presidente dei Giovani Imprenditori.A proposito dell', Di Stefano afferma "alzare i tassi e poi correre ai ripari con il cosiddetto scudo anti-spread ci sembra una, che può creare turbolenze nei mercati". "Rimaniamo, come molti,alla guida della Bce", aggiunge il giovane imprenditore, ribadendo che "è fondamentale che un'istituzione come la Bce torni ad imporsi con una linea strategica ben definita".