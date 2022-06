Il comparto sanitario italiano si muove in territorio positivo (+2,83%)

indice delle aziende sanitarie

(Teleborsa) - Forte rialzo per l', come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente delIlha aperto a quota 226.999,3, in aumento di 6.391,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', stessa scadenza, viaggia a 823, dopo aver esordito a quota 806.Tra i titoli del, brilla, che passa di mano con un aumento del 4,35%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,88%.Buona performance per, che cresce del 2,05%.Tra le medie imprese quotate sul, si muove in avanti, che sta portando a casa un modesto +1,32%.Tra le azioni del, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,90%.avanza dell'1,09%.