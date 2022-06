In forte rialzo la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) -, una rarità nei mesi turbolenti che hanno interessato i mercati in questa prima parte dell'anno. Gli investitori si trovano anche a valutare alcuni dati macroeconomici: sono aumentate oltre le attese a maggio lenegli Stati Uniti, mentre è stato rivisto al ribasso l'indice che misura la- secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Università del Michigan - per il mese di giugno 2022.Il presidente della FED di St. Louis, ha detto che la Federal Reserve deve "per invertire la rotta e tenere sotto controllo l'inflazione"., con ilin rialzo del 2,13%; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa l', che arriva a 3.887 punti. Effervescente il(+2,5%); sulla stessa linea, ottima la prestazione dell'(+2,31%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+3,44%),(+3,25%) e(+3,06%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+6,50%),(+5,49%),(+5,40%) e(+4,90%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,88%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,46%.(+7,29%),(+6,46%),(+6,14%) e(+5,88%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,32%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,21%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,16%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,56%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -12%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 50,2 punti; preced. 58,4 punti)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (preced. 0,4%)16:00: Vendita case in corso, mensile (preced. -3,9%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 2,1%).