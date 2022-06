Mercato americano positivo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

sanitario

beni di consumo per l'ufficio

energia

materiali

beni industriali

Salesforce

Merck

Nike

Procter & Gamble

Caterpillar

Chevron

DOW

Boeing

Datadog

Zscaler

Okta

Autodesk

AirBnb

Booking Holdings

Marriott International

Paccar

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 30.677 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che termina la giornata a 3.796 punti.In rialzo il(+1,47%); come pure, sale l'(+1,05%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,35%),(+2,22%) e(+1,96%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-3,74%),(-1,40%) e(-0,53%).Tra i(+3,34%),(+3,26%),(+2,91%) e(+2,74%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,85%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,68%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,45%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,33%.Tra i(+10,44%),(+9,15%),(+8,58%) e(+8,43%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,83%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,90%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,49%.scende del 2,38%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -16,6%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 50,2 punti; preced. 58,4 punti)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (preced. 0,4%)16:00: Vendita case in corso, mensile (preced. -3,9%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 2,1%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 21,2%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,5%).