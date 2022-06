Open Fiber avvia progetto reinserimento detenuti su cantieri fibra ottica

(Teleborsa) -promossa dai ministeri della Giustizia e dell’Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale, per il. A questo scopo ha lanciato un, relativo ad un programma di formazione su attività relative al cablaggio in fibra ottica.Non appena avranno completato la formazione, che avverrà in partnership con Sirti, i detenuti saranno assunti nel consorzio Open Fiber Network Solution (OFNS)."Accogliamo con favore l’iniziativa del Ministero della Giustizia e del MITD che consente ai detenuti di acquisire nuove competenze professionali e contribuire allo sviluppo digitale del Paese, nell’ottica della funzione rieducativa della pena come previsto dalla nostra Costituzione", afferma, Amministratore delegato di Open Fiber, aggiungendo "siamo convinti che il Programma Lavoro Carcerario sia un’opportunità per produrre un percorso virtuoso di reinserimento nella società, a tutela del diritto universale al lavoro e a vantaggio della sicurezza e del progresso sociale",A breve partirà il processo diche riceveranno unateorica e pratica – con laboratori allestiti nel penitenziario - per essere poie impiegati sul(Roma). In seguito, l’obiettivo è estendere la portata del programma a detenuti di altre carceri italiane che potranno lavorare nei cantieri in cui opera OFNS.